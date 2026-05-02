Nel 2026, gli impianti di risalita offriranno sconti dedicati ai giovani e biglietti gratuiti per i bambini, permettendo a quest’ultimi di accedere senza costi. Verranno introdotte nuove opportunità tecniche nella Bike Arena, con percorsi studiati per testare diverse soluzioni di tracciato. Queste misure mirano a facilitare l’accesso alle attrazioni e a incentivare l’utilizzo degli impianti tra le fasce più giovani.

? Cosa scoprirai Chi sono i bambini che non pagheranno il biglietto nel 2026?. Quali nuovi percorsi tecnici potrà testare chi sceglie la Bike Arena?. Come cambieranno le aperture degli impianti a Sappada per via dei lavori?. Dove potrai trovare i prezzi ridotti per i giovani tra 16 e 18 anni?.? In Breve Monte Lussari apre il 30 maggio, altri poli PromoTurismoFVG dal 13 giugno.. Bambini nati dal 2019 gratis, sconti per giovani nati tra 2007 e 2018.. RavasclettoZoncolan offre biglietto sport da 30 euro o 20 euro per tre tracciati.. Sappada utilizzerà seggovia Siera per lavori su impianto Sappada 2000.. L’assessore Bini ha approvato in Giunta regionale il piano tariffario e il calendario delle aperture degli impianti di risalita per l’estate 2026, puntando a mantenere prezzi competitivi per attirare i visitatori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Impianti di risalita 2026: sconti per giovani e bimbi gratis

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