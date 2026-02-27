Il Comune di Castel del Piano ha completato l’acquisto di due impianti di risalita, uno a Macinaie e l’altro a Contessa, segnando un passo importante per il settore turistico locale. Con questa operazione si punta a migliorare l’accessibilità alle aree sciistiche e a favorire lo sviluppo della zona. La decisione rappresenta una svolta significativa per le attività legate alla montagna.

Un passaggio definito "storico" per il futuro della montagna. Il Comune di Castel del Piano ha concluso l’iter per l’acquisizione di due impianti di risalita, uno in località Macinaie e uno in località Contessa. Un’operazione che segna l’avvio di una nuova fase nella gestione e nella valorizzazione del comprensorio montano. A sottolinearne la portata è la sindaca Cinzia Pieraccini, che parla di "primo passo verso un piano strutturato, corale, condiviso e metodico", capace di assicurare una vera regia pubblica su quello che definisce "forse il bene più importante che abbiamo: la nostra montagna". L’obiettivo dichiarato è superare la logica dell’emergenza e dell’intervento estemporaneo, per arrivare a una programmazione di lungo periodo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Strategie per il futuro. Comprati gli impianti di risalita

