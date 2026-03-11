Iscrizioni gratis e sconti un diritto ‘dimenticato’ per quattro anni

Dopo aver esaminato i documenti della piscina comunale, si è scoperto che dal 2021 è presente una clausola che permette di offrire fino a 70 iscrizioni gratuite e uno sconto del 20 per cento sui servizi legati all’utilizzo della struttura. Questa opportunità, tuttavia, sembra essere stata trascurata negli ultimi quattro anni. La scoperta solleva dubbi sul motivo per cui queste agevolazioni non siano state applicate.

Il Patto avanti per Amelia mette sotto la lente il contratto della piscina comunale e chiama in causa l’amministrazione: “Ecco cosa prevede la clausola. Così questo impegno di solidarietà è rimasto chiuso in un cassetto” “Studiando gli atti della piscina comunale, abbiamo scoperto una clausola ‘dimenticata’ dal 2021: la possibilità di garantire fino a 70 iscrizioni gratuite e uno sconto del 20 per cento sui servizi legati all’utilizzo della piscina per i nostri concittadini e le nostre concittadine in condizioni di necessità. Per quattro anni, questo impegno di solidarietà è rimasto chiuso in un cassetto”. Il Patto avanti per Amelia ha messo... 🔗 Leggi su Ternitoday.it

