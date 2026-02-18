Uccelli e piccioni con telecamere | come funzionano i nuovi bio-droni russi

La Russia ha messo a punto dei bio-droni, inserendo microchip nei piccioni per trasformarli in droni viventi. Questa tecnologia permette ai volatili di trasmettere immagini e video in tempo reale, grazie a telecamere miniaturizzate montate sul loro corpo. Un esempio concreto si è verificato durante le prove sul campo, quando i piccioni hanno sorvolato aree strategiche catturando immagini utili alle operazioni militari.

La Russia sta sperimentando l’utilizzo di piccioni trasformati in droni biologici attraverso l’impianto di microchip neurali. Funziona così: il progetto, noto con il nome in codice PJN-1, prevede l’inserimento di piccoli elettrodi nel cervello degli uccelli per influenzarne la direzione di volo tramite stimolazione controllata a distanza. Sul petto delle bestiole viene fissata una microcamera, mentre sulla testa è montato un dispositivo di controllo collegato a uno stimolatore. Un piccolo zaino alimentato a energia solare ospita il sistema di trasmissione dati e il controller di volo. Piccioni come droni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

