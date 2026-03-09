L'Unione Europea ha avviato una strategia di dialogo con i paesi del Golfo, in risposta alla crisi in Iran. I temi principali sono l’immigrazione di massa e le questioni energetiche che coinvolgono la regione. La situazione in Iran ha portato a una serie di iniziative diplomatiche volte a coinvolgere gli attori del Golfo. La manovra si concentra su incontri e accordi tra le parti interessate.

Immigrazione di massa e riflessi energetici sono i due aspetti connessi alla crisi in Iran di cui hanno discusso oggi i vertici europei con 13 leader dei Paesi del Medio Oriente e del Golfo, a cui va sommata la percezione di una nuova veste per la difesa comune che deve gioco forza legarsi alla contingenza chiamata Iran e Ucraina. Non solo l’incontro in videoconferenza racconta come l’Europa vuole essere accanto ai Paesi del Golfo da un punto di vista di solidarietà e di sensibilizzazione diplomatica, ma dimostra l’accelerata anche “mentale” dell’Ue al fine di parlare con una sola voce per condannare “con la massima fermezza” gli attacchi “indiscriminati” dell’Iran. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Iran, così l’Ue tende la mano ai Paesi del Golfo

