Immobiliare | il 60% dei capitali in Italia è straniero

In Italia, circa il 60% dei capitali immobiliari proviene da investitori stranieri. La crescente digitalizzazione dei dati nel settore immobiliare sta facilitando l’accesso alle informazioni e attirando così investimenti esteri. Il mercato immobiliare italiano si è consolidato come un punto di riferimento per investitori internazionali, che cercano opportunità di investimento in un contesto considerato stabile e sicuro. Questa dinamica si verifica in un momento in cui le piattaforme digitali assumono un ruolo chiave nel settore.

? Cosa scoprirai Come può la digitalizzazione dei dati attirare i grandi capitali esteri?. Perché il mercato immobiliare italiano è diventato un porto sicuro internazionale?. Cosa significa gestire 4 milioni di documenti per il patrimonio pubblico?. Come influisce la qualità dei dati sul valore reale degli immobili?.? In Breve RINA Prime impiega 350 professionisti per gestire asset complessi in Europa.. Acquisizione della società spagnola GLOVAL per espandere la presenza nella penisola iberica.. Progetto Atlante a Roma digitalizza 100.000 immobili tramite 4 milioni di documenti.. Gestione di 36.000 pratiche giornaliere per risolvere l'incoerenza dati a Roma.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Immobiliare: il 60% dei capitali in Italia è straniero Notizie correlate Turismo Italia: il 56,5% dei pernottamenti è stranieroIl 14 marzo 2026 segna un punto di svolta nella storia recente del turismo italiano, dove la bilancia si è definitivamente inclinata verso il... Palazzi e hotel di lusso sono le fortezze dei capitali arabi in ItaliaNon solo yacht, moda o trasporti, anche l’immobiliare italiano è indubbiamente una delle cassaforti degli investitori del Golfo. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Investimenti immobiliari, cresce la diversificazione per asset class; JLL Italia: 3,5 miliardi di investimenti nel primo trimestre 2026; Lo skyline dei capitali senza padrone; L'immobiliare italiano resiste alle tensioni internazionali. Giovenco Il 60% degli investimenti immobiliari in Italia viene dall’esteroMILANO (ITALPRESS) – Il settore immobiliare italiano si conferma un approdo sicuro per gli investitori internazionali, anche in un contesto geopolitico turbolento. A certificarlo è Roberto Giovenco, C ... lagazzettadelmezzogiorno.it Immobiliare commerciale, Italia calamita per i capitali esteri: il settore cresce anche con la crisiSecondo i dati trimestrali di Cushman & Wakefield, consolidati al 31 marzo, gli investimenti complessivi nel primo trimestre hanno raggiunto 3,05 miliardi di euro ... affaritaliani.it Al Sud non sappiamo parlare italiano #immobiliare #suditalia #italia #nordvssud - facebook.com facebook