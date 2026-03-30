Palazzi e hotel di lusso rappresentano le principali strutture di investimento dei capitali arabi in Italia. Le nazioni del Golfo, tra cui Qatar, Kuwait, Arabia Saudita ed Emirati Arabi, continuano a rafforzare le loro partecipazioni in immobili di alto livello. Le operazioni si concentrano su asset di pregio nelle aree centrali delle città e lungo le zone costiere, con un incremento delle transazioni negli ultimi anni.

Non solo yacht, moda o trasporti, anche l’immobiliare italiano è indubbiamente una delle cassaforti degli investitori del Golfo. Dal cuore finanziario di Milano alla Costa Smeralda in Sardegna fino alle città d’arte, i fondi sovrani di Qatar, Kuwait, Arabia Saudita ed Emirati hanno accumulato immobili in diverse aree geografiche della Penisola e presidiano parte di alcuni poli principali. «Gli investimenti effettuati in Italia dai fondi sovrani mediorientali nell’ultimo decennio si inseriscono in una strategia di diversificazione e con un’ottica di lungo periodo», spiega in prima battuta Angela D’Amico, partner e real estate sector leader di Deloitte Italia. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Palazzi e hotel di lusso sono le fortezze dei capitali arabi in Italia

Articoli correlati

Accuse ai “soccorritori” della Flotilla: “Sono ospiti in hotel di lusso a Cuba”. Ma la Salis rispunta in Italia: “Dovevo votare…”“Mentre quasi tutto il Paese offre per interruzioni di corrente che durano oltre venti ore, la sinistra viene accolta con aria condizionata e sprechi...

Leggi anche: Burrasca sulla Flotilla. "Sono nell'hotel di lusso"

Una selezione di notizie

Discussioni sull' argomento Palazzi e hotel di lusso sono le fortezze dei capitali arabi in Italia; IL SOLE 24 ORE * ITALIA: PALAZZI E HOTEL DI LUSSO SONO LE FORTEZZE DEI CAPITALI ARABI IN ITALIA; Resort e hotel di lusso cassaforte dei capitali arabi: Mohamed Alabbar in Umbria con 200 milioni di dollari; La settimana di Dossier: tre hotel a 5 stelle pronti ad aprire in via Roma, Iacolino e il cerchio magico di Vetro.

Venezia, l'hotel extra lusso Orient Express nel palazzo della «Tempesta» di Giorgione: stanze da settemila euro, per la Biennale già tutto prenotatoNel palazzo Donà Giovannelli forme gotiche e moderne: la parete dove un tempo era ospitata la «Tempesta» di Giorgione lasciata vuota in ricordo dell'opera ... corrieredelveneto.corriere.it

Pup di Largo Capponi: tra falde acquifere e palazzi a rischio, monta la paura del residenti ift.tt/n13zeQw x.com

“Stavo guardando la tv, mentre guardavo annunci di case in vendita online, quando mi è capitato questo palazzo affrescato, ma a un prezzo decisamente conveniente”. Sembra incredibile, eppure è così che nel 2023 Palazzo De Franchi, uno dei palazzi dei R - facebook.com facebook