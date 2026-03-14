Il settore del turismo in Italia registra che il 56,5% dei pernottamenti riguarda visitatori provenienti dall’estero. Questa percentuale rappresenta un cambiamento significativo rispetto al passato e riflette l’importanza crescente del turismo internazionale nel paese. I dati si riferiscono a una tendenza consolidata, che coinvolge diverse regioni italiane e diversi settori dell’offerta turistica.

Il 14 marzo 2026 segna un punto di svolta nella storia recente del turismo italiano, dove la bilancia si è definitivamente inclinata verso il visitatore straniero. I dati diffusi dall’Istat confermano che nel quarto trimestre del 2025, oltre la metà dei pernottamenti totali, precisamente il 56,5%, proviene da ospiti internazionali. Mentre i viaggiatori nazionali mantengono una presenza stabile con una crescita minima dello 0,1%, la domanda estera registra un balzo significativo del 5,1% rispetto all’anno precedente. L’aumento complessivo delle presenze negli esercizi ricettivi raggiunge il 2,9%, trainato quasi interamente dalla componente internazionale che ha fatto registrare un picco di afflusso a dicembre con un incremento del 9,2%. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Turismo Italia: il 56,5% dei pernottamenti è straniero

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