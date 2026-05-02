Nella scorsa settimana, il settore immobiliare quotato a Piazza Affari ha perso il 4,5 per cento. I tassi di interesse decisi dalla Banca centrale europea hanno contribuito alla diminuzione dei valori nel mercato. Inoltre, si discute dell’impatto che il nuovo Piano Casa potrebbe avere sull’attuale crisi degli alloggi. Questi fattori stanno influenzando nettamente le quotazioni e le prospettive del settore.

? Cosa scoprirai Perché i tassi della BCE stanno facendo crollare il Real Estate?. Come influirà il nuovo Piano Casa sulla crisi degli alloggi?. Quali titoli azionari hanno subito le perdite più pesanti a Piazza Affari?. Perché la domanda di mutui sta calando nonostante i prezzi alti?.? In Breve Piano Casa prevede 970 milioni di euro per 100.000 alloggi sociali.. Prezzi USA crescono dell'1,7% annuale secondo indice FHFA.. Domanda mutui USA cala dell'1,6% nella settimana del 24 aprile.. Titoli IGD e Risanamento perdono rispettivamente 5,15% e 3,5%..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). L’inflazione contenuta al 1,2% contrasta la debolezza del settore immobiliare sotto la pressione monetaria.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Immobiliare a Piazza Affari: il settore perde il 4,5% in una settimana

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