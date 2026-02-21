immobiliare in odore di crescita spinge il settore in borsa

Il settore immobiliare ha registrato un'impennata, spinto da segnali di forte crescita nel mercato italiano e europeo. Gli investitori hanno reagito positivamente agli ultimi dati, che mostrano un aumento delle compravendite e dei prezzi delle case. In Italia, alcune città come Milano e Roma hanno segnato record nelle transazioni immobiliari. La domanda di immobili residenziali continua a salire, alimentando l’interesse in Borsa per le aziende del comparto. La tendenza sembra destinata a proseguire nei prossimi mesi.

Ottima settimana per il settore immobiliare, che ha corso molto in Europa e in Italia, di riflesso ad una serie di dati che parlano di una solida crescita del settore in Italia e nel resto d’Europa. A sostenere il sentiment del mercato la conferma di un’economia europea in ripresa arrivata anche dagli indici PMI. BCE si propone come prestatore di ultima istanza. La BCE h a dato avvia alla settimana proponendo una estensione del programma Eurep, l’offerta di pronti contro termine a favore di tutte le banche centrali del mondo, purché non colpite da sanzioni e non implicate in affari illeciti. L’Eurotower si propone così come prestatore di ultima istanza nel tentativo di mitigare eventuali periodo di stress sul mercato e rafforzare l’euro e la sua credibilità a livello internazionale nei confronti del biglietto verde.🔗 Leggi su Quifinanza.it

Borsa: acquisti sul settore immobiliare nella prima settimana dell’annoNella prima settimana dell’anno, i mercati azionari globali hanno mostrato segnali di ripresa, con particolare attenzione al settore immobiliare.

Immobiliare: settimana positiva per il settore europeo, negativa Piazza AffariLa settimana nel settore immobiliare si è caratterizzata da una situazione diversificata: i mercati europei hanno registrato segnali positivi, mentre Piazza Affari ha evidenziato una performance negativa.

