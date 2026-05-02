Illuminazione Terni | nuovo team per il riesame del piano Asm

A Terni è stato formato un nuovo team di tecnici incaricato di riesaminare il piano di illuminazione approvato da ASM. I tre professionisti sono stati scelti per analizzare le procedure e valutare eventuali modifiche necessarie. La revisione del progetto avviene in un contesto normativo che ha subito recenti aggiornamenti, influenzando le modalità di gestione dell’illuminazione pubblica e delle risorse energetiche.

? Cosa scoprirai Chi sono i tre tecnici incaricati di sbloccare il progetto?. Come influirà il nuovo nodo normativo sulla gestione della luce?. Quanto inciderà la revisione del piano sul bilancio di 32 milioni?. Perché la documentazione Asm ha causato il blocco di cinque mesi?.? In Breve Nuovo team composto da Piero Giorgini, Federico Alcidoni e Paolo Calvani.. Valutazione tecnica completa prevista entro un termine massimo di 30 giorni.. Concessione pluriennale stimata in circa 32,5 milioni di euro nel marzo 2025.. Gianluca Rubeca mantiene la responsabilità unica del progetto per la città di Terni.. Il nuovo gruppo tecnico incaricato di valutare la proposta Asm per l’illuminazione pubblica a Terni inizia i lavori dopo il rinvio della pratica avvenuto il 17 novembre 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Illuminazione Terni: nuovo team per il riesame del piano Asm Notizie correlate Leggi anche: Nomine&Poltrone, per l'ex assessore Sergio Cardinali ufficiale il nuovo incarico come presidente di Asm Terni Cardinali guida Asm Terni: la svolta strategica per lo sviluppoSergio Cardinali, ex assessore allo sviluppo economico del comune di Terni, è il nuovo presidente del consiglio di amministrazione di Asm Terni.