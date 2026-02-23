Nomine&Poltrone per l' ex assessore Sergio Cardinali ufficiale il nuovo incarico come presidente di Asm Terni

La nomina di Sergio Cardinali a presidente di Asm Terni deriva dal rimpasto di Giunta deciso dal sindaco Stefano Bandecchi. Dopo settimane di indiscrezioni, l’ex assessore allo sviluppo economico ha ottenuto l’incarico ufficiale, confermando così la fiducia dell’amministrazione. La scelta si è concentrata su un professionista noto nel settore, che ha già ricoperto ruoli di rilievo in passato. La nomina sarà valida fino alla prossima assemblea dei soci.

Scelta lampo dopo il rimpasto di Giunta. Staffetta con il nuovo assessore Gabriele Ghione Una vera e propria staffetta di poltrone con Gabriele Ghione, che ha lasciato lo stesso incarico per entrare in Giunta, con la delega allo sviluppo economico, ma anche commercio, artigianato e agricoltura.

Nomine&Poltrone, Lorenzo Asciutti nuovo presidente giovani imprenditori di ConfapiLorenzo Asciutti è diventato presidente dei giovani imprenditori di Confapi dopo che l’assemblea, riunita a Roma, ha deciso all’unanimità di affidargli il ruolo per i prossimi tre anni.

Nomine&Poltrone, Remigio Venanzi eletto nuovo presidente del collegio dei revisori dei contiIl Consiglio comunale di Terni ha scelto ieri Remigio Venanzi come nuovo presidente del collegio dei revisori dei conti.

