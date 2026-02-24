Cardinali guida Asm Terni | la svolta strategica per lo sviluppo

Sergio Cardinali, ex assessore allo sviluppo economico di Terni, assume la guida di Asm Terni per un cambio di rotta strategico. La sua nomina nasce dalla volontà di rinnovare le politiche aziendali e migliorare i servizi offerti alla città. Con una lunga esperienza nel settore, Cardinali si impegna a rafforzare il ruolo dell’azienda nel territorio. La sua leadership rappresenta un passo importante per il futuro di Asm Terni.

Sergio Cardinali, ex assessore allo sviluppo economico del comune di Terni, è il nuovo presidente del consiglio di amministrazione di Asm Terni. La nomina, formalizzata lunedì 23 febbraio 2026, è il frutto di un rimpasto di giunta promosso dal sindaco Stefano Bandecchi. La decisione segna una staffetta istituzionale con Gabriele Ghione, che ha lasciato la presidenza dell’azienda per entrare in giunta con deleghe su sviluppo economico, commercio, artigianato e agricoltura. La scelta di Cardinali al vertice di Asm Terni è stata rapida e diretta, con il comune che ha agito in urgenza per garantire la funzionalità dell’organo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Nomine&Poltrone, per l'ex assessore Sergio Cardinali ufficiale il nuovo incarico come presidente di Asm TerniLa nomina di Sergio Cardinali a presidente di Asm Terni deriva dal rimpasto di Giunta deciso dal sindaco Stefano Bandecchi.

Film Commission e Università: un’alleanza strategica per lo sviluppo dell’audiovisivoL’Università di Pisa ha firmato un accordo con l’Associazione Italian Film Commissions per promuovere l’industria cinematografica locale.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Nomine&Poltrone, per l'ex assessore Sergio Cardinali ufficiale il nuovo incarico come presidente di Asm Terni; Sergio Cardinali è il nuovo presidente di Asm Terni; Effetto rimpasto, Cardinali all'Asm Nomina lampo, è il nuovo presidente; L’Asm non è un parcheggio per assessori rimossi: vogliamo tutti gli atti istruttori.

Sergio Cardinali è il nuovo presidente di Asm Terni(ANSA) - PERUGIA, 23 FEB - Sergio Cardinali è il nuovo presidente di Asm Terni. La nomina, è stata deliberata dal consiglio d'amministrazione di oggi, 23 febbraio, su designazione del Comune di Terni, ... msn.com

Effetto rimpasto, Cardinali all'Asm Nomina lampo, è il nuovo presidenteEffetto Bandecchi bis anche sulle partecipate. Questa mattina Sergio Cardinali è stato nominato presidente di ASM Terni. Subito ... msn.com

Sergio Cardinali è il nuovo Presidente di ASM Terni http://ow. ly/uolZ106uWGi #tuttoggi #Cronaca - facebook.com facebook

Sergio Cardinali è il nuovo Presidente di ASM Terni ow.ly/uolZ106uWGi #tuttoggi #Cronaca x.com