Illuminazione pubblica a Sassuolo manutenzione straordinaria dei pali dei lampioni

A Sassuolo sono in corso interventi di manutenzione sull'illuminazione pubblica, con lavori dedicati al ripristino e alla riverniciatura dei pali dei lampioni. Le operazioni interessano diverse zone del territorio comunale e fanno parte di un programma di interventi per migliorare la funzionalità e l'estetica dell'illuminazione pubblica. Le attività sono in corso e coinvolgono tecnici specializzati che stanno effettuando gli interventi di aggiornamento e sistemazione delle infrastrutture.