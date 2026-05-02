Illuminazione pubblica a Sassuolo manutenzione straordinaria dei pali dei lampioni
A Sassuolo sono in corso interventi di manutenzione sull'illuminazione pubblica, con lavori dedicati al ripristino e alla riverniciatura dei pali dei lampioni. Le operazioni interessano diverse zone del territorio comunale e fanno parte di un programma di interventi per migliorare la funzionalità e l'estetica dell'illuminazione pubblica. Le attività sono in corso e coinvolgono tecnici specializzati che stanno effettuando gli interventi di aggiornamento e sistemazione delle infrastrutture.
Proseguono gli interventi di manutenzione e riqualificazione dell'illuminazione pubblica sul territorio comunale, con un focus specifico sul ripristino e la riverniciatura dei pali esistenti. Nell'ambito del percorso di efficientamento energetico intrapreso dal Comune di Sassuolo insieme a City.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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