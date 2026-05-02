Ilenia Pastorelli | Dopo il Grande Fratello mi sentivo persa ho dovuto ricalibrare la mia vita

Dopo aver partecipato al Grande Fratello, l’attrice ha raccontato di aver attraversato un periodo in cui si sentiva smarrita e ha dovuto rimettere in ordine la sua vita. Ha spiegato che l’esperienza televisiva ha influito sulla sua percezione di sé, portandola a un momento di riflessione e di nuova impostazione personale. La sua testimonianza si concentra su questi anni successivi alla partecipazione al reality.

Ilenia Pastorelli racconta gli anni dopo il Grande Fratello: "Mi sentivo persa, ho dovuto ricalibrare tutto". L'attrice si confessa a Verissimo tra insicurezze, amore e il David di Donatello.🔗 Leggi su Fanpage.it

Ilenia Pastorelli: Il successo dopo il Grande Fratello #shorts

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Quali aggiungereste alla lista Continuate nei commenti. #InnamorarsieAltrePessimeIdee. Al cinema dal 28 maggio. Un film di Simone Aleandri con @LinoGuanciale, Ilenia Pastorelli, @andreadelogu e @ClaudioColica. x.com