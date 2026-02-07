Ho dovuto rivedere di notte la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi su Eurosport | mi sentivo escluso

Questa notte ho rivisto la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina, questa volta su Eurosport. Mi sono reso conto di quanto il commento del servizio pubblico, la Rai, fosse diverso rispetto a quello del canale sportivo. La differenza è netta: la Rai sembra più coinvolta e coinvolgente, mentre Eurosport si limita a una narrazione più fredda. Alla fine, mi sono sentito più escluso guardando la versione di Eurosport.

Il confronto tra le telecronache della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina andate in onda sulla Rai ed Eurosport è stato impietoso per il servizio pubblico. Al punto che in piena notte ho deciso di rivedermela dove sapevo che avrei trovato competenza e passione: per portarmi dietro le emozioni del ricordo.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Olimpiadi MilanoCortina

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 si è svolta venerdì sera allo Stadio San Siro di Milano.

A Cortina tutto è pronto per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali 2026.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Olimpiadi MilanoCortina

Argomenti discussi: Comunicazione Italiana; Piero Bassetti, 97 anni, primo presidente di Regione Lombardia e velocista: Ai Giochi di Londra noi atleti stavamo in una baracca. Per un infortunio saltai la staffetta. Che brividi ritrovare la fiaccola a Milano; Abdon Pamich, chi è il marciatore (il film di Rai1): Ho fatto tre volte il giro del mondo. Passare la torcia olimpica al figlio di un...; Olimpiadi, terzo tempo per Giovanni Franzoni nella seconda prova della discesa di Bormio.

Ho deciso di restare in Polonia Esperienza comunque positivaSicuramente ho dovuto rivedere i miei programmi e costruire una diversa quotidianità, ma questa esperienza la considero comunque positiva, perché nonostante le difficoltà, ho riscoperto la voglia di ... ilrestodelcarlino.it

Ho dovuto regalare a Madonna un mio giubbotto, poi Moschino me ne ha fatto uno solo per me: l’aneddoto di Loredana Bertè a Che tempo che faIo ho conosciuto Madonna, ho dovuto regalarle anche un mio giubbotto. Comincia così l’aneddoto raccontato da Loredana Bertè a Che tempo che fa. Nel salotto di Fabio Fazio, l’artista parla del suo ... ilfattoquotidiano.it

Oggi si darà inizio ufficialmente ai terzi Giochi Olimpici Invernali in Italia. E grazie allo sport avremmo dovuto parlare di futuro. Queste Olimpiadi, invece, raccontano un modello insostenibile, poco trasparente e in forte ritardo rispetto alla crisi climatica che colpi facebook

Il caldo invernale e la scomparsa della neve non sono un'impressione: i dati che trovate in questo pezzo sono impressionanti. Il fatto che si sia dovuto sperare nell'incastro metereologico per avere neve naturale a queste Olimpiadi è sintomo di un problema en x.com