Riforma della Giustizia - l' importanza di un SI incontro a Lecco

A Lecco e nella provincia si svolgono incontri pubblici per discutere il referendum sulla riforma della Giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo 2026. Le occasioni coinvolgono cittadini interessati a conoscere le ragioni del Sì e del No, con appuntamenti che si tengono in diverse località tra le 7 e le 23 il primo giorno e fino alle 15 il secondo.

L'associazione Mos Maiorum in collaborazione con l'associazione Altero Matteoli organizzano un incontro informativo sulla "Riforma della Giustizia - l'importanza di un SI" al quale saranno presenti: il senatore Alessio Butti, sottosegretario di stato all'innovazione tecnologica e l'onorevole Pietro Fiocchi, vicepresidente della commissione Envi del Parlamento Europeo. Presenteranno gli aspetti tecnici della riforma gli avvocati del Foro di Lecco Christian Malighetti e Dario Pesenti. L'incontro, moderato dall'architetto Fabio Pio Mastroberardino, si terrà alle ore 10:30 di sabato 7 marzo presso il Lecco Hostel di corso Giacomo Matteotti 89a - Lecco.