Il vicepresidente Blasioli parteciperà alla manifestazione del personale sanitario | Ogni aggressione è una ferita
Il 3 maggio alle 9, il personale sanitario si riunirà davanti al Teatro d’Annunzio per una manifestazione organizzata dall’Ordine delle professioni infermieristiche di Pescara. La protesta si concentrerà sulla violenza nei confronti degli operatori sanitari, con il vicepresidente che parteciperà all’evento affermando che ogni aggressione rappresenta una ferita. La manifestazione proseguirà con un corteo attraverso le vie della città.
Partirà dal Teatro d’Annunzio, alle 9 del 3 maggio la manifestazione contro la violenza sul personale sanitario organizzata dall’Ordine delle professioni infermieristiche di Pescara. “Passi di cura, passi di rispetto”, questo il nome scelto per l’evento con cui si intende porre l’attenzione su un.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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