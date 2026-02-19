Salvini parteciperà alla manifestazione Sì Ponte | Il 28 marzo sarò a Messina per scendere in piazza

Matteo Salvini parteciperà alla manifestazione Sì Ponte il 28 marzo a Messina, per sostenere la costruzione del ponte sullo Stretto. La sua presenza nasce dalla volontà di spingere il governo a dare il via ai lavori prima della fine della legislatura. Salvini ha annunciato che si impegnerà con tutte le sue forze affinché la Lega possa essere ricordata come promotrice di questa grande opera. La manifestazione si svolgerà nel centro della città, attirando cittadini e sostenitori del progetto.

Il ministro annuncia la sua presenza all'iniziativa, sostenuta da Rete Civica e dai favorevoli alla realizzazione della grande opera “Darò tutto me stesso perché prima della fine della legislatura sia il segretario della Lega a posare la prima pietra del ponte sullo Stretto di Messina”. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini rilancia sulla grande opera e annuncia anche la sua presenza in città il 28 marzo, data scelta per la manifestazione che raccoglierà i favorevoli alla realizzazione della grande opera. Un'iniziativa inedita, organizzata da un'idea del comitato guidato da Rete Civica e a cui hanno aderito tante associazioni.🔗 Leggi su Messinatoday.it

