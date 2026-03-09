Aggressione ad autista Air il vicepresidente Mario Casillo | Fatto gravissimo Al lavoro per più sicurezza per il personale del TPL

Da puntomagazine.it 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un autista di Air è stato aggredito, secondo quanto riferito dal vicepresidente Mario Casillo. Casillo ha definito l’episodio gravissimo e ha annunciato l’avvio di un progetto per aumentare la sicurezza dei lavoratori del trasporto pubblico locale. La solidarietà è stata espressa agli autisti coinvolti dall’esponente dell’azienda, che si sta muovendo per affrontare il problema.

Il vicepresidente Casillo: “Solidarietà agli autisti aggrediti, al via progetto per maggiore sicurezza nel trasporto pubblico”. “ L’ennesima aggressione ai danni dei dipendenti del trasporto pubblico locale è un fatto gravissimo e inaccettabile. A nome mio e della Regione Campania esprimo piena solidarietà all’autista di Air Campania aggredita mentre stava semplicemente facendo il proprio lavoro, garantendo un servizio ai cittadini. Autisti e operatori del TPL non possono lavorare nella paura e devono avere la certezza di essere tutelati. Per questo lavoreremo a un progetto dedicato alla messa in sicurezza e al supporto di tutto il personale del trasporto pubblico locale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

aggressione ad autista air il vicepresidente mario casillo fatto gravissimo al lavoro per pi249 sicurezza per il personale del tpl
© Puntomagazine.it - Aggressione ad autista Air, il vicepresidente Mario Casillo: “Fatto gravissimo. Al lavoro per più sicurezza per il personale del TPL”

Articoli correlati

Tpl e subentro dell’Air a Benevento, vertice a Napoli Mastella-Casillo: “Condivisa necessità di velocizzare, lunedì tavolo allargato all’AD di Air”Il sindaco Clemente Mastella e l’assessore ai Trasporti Luigi Ambrosone hanno incontrato stamane, a Napoli, il Vice presidente regionale con delega...

Leggi anche: Benevento, Tpl verso il subentro Air: vertice Mastella-Casillo a Napoli

Una raccolta di contenuti su Mario Casillo

Temi più discussi: Aggressione autista Air, Casillo: Inaccettabile; 8 marzo: donne e cosmesi nei percorsi archeologici vesuviani; Air Campania, Sansone (USB): scorrimento graduatoria necessario per garantire un servizio migliore ai cittadini campani; Promozione turistica alla Borsa Mediterranea del Turismo.

Aggressione ad autista Air, il vicepresidente Casillo: 'Fatto gravissimo. Al lavoro per più sicurezza per il personale del TPL'L’ennesima aggressione ai danni dei dipendenti del trasporto pubblico locale è un fatto gravissimo e inaccettabile. A nome mio e della Regione Campania esprimo piena solidarietà all’autista di Air Ca ... lostrillone.tv

mario casillo aggressione ad autista airAggredito un autista del bus Air Campania ad Avellino: pugno in faccia mentre saliva a bordoUn autista del bus Air Campania è stato aggredito nel terminal di Avellino, a poche ore di distanza da un’altra aggressione ai danni di un conducente dell’Air, avvenuta nel Casertano. Avellino, aggred ... notizie.it

Digita per trovare news e video correlati.