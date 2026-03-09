Aggressione ad autista Air il vicepresidente Mario Casillo | Fatto gravissimo Al lavoro per più sicurezza per il personale del TPL

Un autista di Air è stato aggredito, secondo quanto riferito dal vicepresidente Mario Casillo. Casillo ha definito l’episodio gravissimo e ha annunciato l’avvio di un progetto per aumentare la sicurezza dei lavoratori del trasporto pubblico locale. La solidarietà è stata espressa agli autisti coinvolti dall’esponente dell’azienda, che si sta muovendo per affrontare il problema.

Il vicepresidente Casillo: “Solidarietà agli autisti aggrediti, al via progetto per maggiore sicurezza nel trasporto pubblico”. “ L’ennesima aggressione ai danni dei dipendenti del trasporto pubblico locale è un fatto gravissimo e inaccettabile. A nome mio e della Regione Campania esprimo piena solidarietà all’autista di Air Campania aggredita mentre stava semplicemente facendo il proprio lavoro, garantendo un servizio ai cittadini. Autisti e operatori del TPL non possono lavorare nella paura e devono avere la certezza di essere tutelati. Per questo lavoreremo a un progetto dedicato alla messa in sicurezza e al supporto di tutto il personale del trasporto pubblico locale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

