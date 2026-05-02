Il Toro cade in Friuli contro un’Udinese cinica e spietata Gol e highlights

Il Torino ha perso in Friuli contro l’Udinese, interrompendo così la serie di quattro partite utili consecutive. La squadra di casa si è dimostrata più efficace, segnando almeno un gol e portando a termine la partita con una vittoria. Durante l'incontro sono stati realizzati diversi gol, con gli highlights disponibili per la visione. La sconfitta del Torino rappresenta un cambio di risultato rispetto alle recenti prestazioni positive.

Il Torino cade a Udine e interrompe la propria serie positiva di quattro risultati utili consecutivi. Al Bluenergy Stadium, nella gara dedicata alla commemorazione del Terremoto del Friuli, l’Udinese si impone con un netto 2-0, tornando al successo dopo il pareggio contro la Lazio e confermando.🔗 Leggi su Torinotoday.it Torino-Udinese 1-2: gol e highlights | Serie A Notizie correlate Serie A, Udinese-Juventus 0-1. Lampo di Boga: gol e highlightsLa Juventus passa a Udine con il minimo scarto ma con il massimo del valore: 1-0 all’Udinese e tre punti fondamentali per continuare la corsa in... Highlights Gol Udinese Juve LIVE: le immagini del match – VIDEOCalciomercato Juve: come possono cambiare i piani per l’estate con e senza il quarto posto. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Luna Piena 1 maggio 2026: il plenilunio in Scorpione che trasforma tutto e cosa ci aspetta; Il Toro ricorda gli Invincibili: ecco l'iniziativa per la gara di Udine; Il Toro ricorda gli Invincibili: ecco l’iniziativa per la gara di Udine; Oroscopo Toro maggio 2026: la settimana d'oro fra l'11 e il 18 maggio. Il Toro cade a Parma, castigato da PellegrinoIl Toro trova a Parma la seconda sconfitta consecutiva, terza dall'inizio del campionato e ancora una volta a condannare i granata sono le leggerezze difensive che finiscono con il cancellare una ... rainews.it Giovanili - Under 17 nei guai con il ko a GenovaUNDER 17 - Il Toro di Fabio Rebuffi cade in casa del Genoa per 3-1 e ora i play off sono un miraggio, con la vittoria esterna del Parma che arriva a pari punti. Occorrerà battere sicuramente ... torinogranata.it Sconfitta in trasferta per il @TorinoFC_1906 di #Baldini che cade 1-0 contro il @SassuoloUS. I neroverdi agganciano proprio il Toro in classifica a quota 43 punti e sono davanti per scontri diretti: a 2 giornate dalla fine, Toro 16° momentaneamente a +5 sulla x.com Toro: radici profonde e cambiamenti che arrivano solo quando sono inevitabili Ecco 5 storie di legami solidi, identità che si trasformano e vite da ricostruire passo dopo passo. Perché il Toro cade, ma ricostruisce sempre, con pazienza, forza e un’idea preci - facebook.com facebook