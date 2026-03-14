Highlights Gol Udinese Juve LIVE | le immagini del match – VIDEO

Durante la 29ª giornata di campionato, al Bluenergy Stadium di Udine, si sono disputate le immagini salienti del match tra Udinese e Juventus, con un gol che ha attirato l’attenzione degli spettatori. La partita è stata trasmessa in diretta, offrendo ai tifosi le azioni più importanti della sfida. Le immagini del gol sono state riprodotte nel video, permettendo di rivivere i momenti chiave dell’incontro.

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