Serie A Udinese-Juventus 0-1 Lampo di Boga | gol e highlights

La Juventus ha vinto 1-0 contro l’Udinese in Serie A grazie a un gol di Boga, che ha deciso la partita. La sfida si è disputata a Udine e si è conclusa con un risultato stretto, ma importante per i bianconeri, che raccolgono tre punti fondamentali per proseguire nel campionato. La partita ha visto anche alcuni momenti di gioco intenso e occasioni da entrambe le squadre.

La Juventus passa a Udine con il minimo scarto ma con il massimo del valore: 1-0 all’Udinese e tre punti fondamentali per continuare la corsa in campionato. A decidere la partita è ancora Jeremie Boga, al terzo gol consecutivo in Serie A, che al 38’ del primo tempo finalizza alla perfezione un’azione costruita da un brillante Kenan Yildiz. È il guizzo che basta ai bianconeri per tornare dal Friuli con una vittoria pesante, frutto di gestione, qualità e solidità. La trasferta di Udine si preannunciava complicata e la partita lo conferma fin dai primi minuti. La Juventus prova subito a prendere il controllo del gioco, alternando possesso e riaggressione alta per impedire all’Udinese di uscire con ordine. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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