In occasione del suo compleanno, Pier Silvio Berlusconi ha trascorso la serata nella Piazzetta di Portofino, dove ha organizzato una celebrazione con amici e familiari. Durante l’evento, ha deciso di donare 100 pacchi alimentari a favore di persone in difficoltà. La scelta di portare avanti questa iniziativa è stata accompagnata da un ringraziamento rivolto alla regione Liguria, che ha definito “grata” per il sostegno ricevuto.

In occasione del suo compleanno, festeggiato ieri sera nella Piazzetta di Portofino, Pier Silvio Berlusconi ha voluto accompagnare la celebrazione con un gesto concreto di solidarietà: cento pacchi alimentari saranno destinati nei prossimi giorni a famiglie indigenti dei comuni di Rapallo e Santa Margherita Ligure. Nel corso della serata, l’amministratore delegato e presidente di MFE ha condiviso alcune riflessioni personali sul momento che sta vivendo: «Oggi per me è un compleanno bellissimo e mi rendo conto ancora di più di quanto io sia fortunato. Sono fortunato perché ho una famiglia meravigliosa». Un pensiero che si è poi allargato al legame con il territorio ligure e, in particolare, con Portofino: «Oggi è un compleanno speciale: sono qua, nella nostra amata Portofino, che è uno dei posti più belli di tutto il mondo.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Pier Silvio Berlusconi festeggia a Portofino e dona 100 pacchi alimentari: “Sono grato alla Liguria”

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