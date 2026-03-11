Puccini visionario tra musica e immagine | il Politecnico delle Arti di Bergamo presenta il convegno internazionale sul teatro musicale

Il Politecnico delle Arti di Bergamo organizza un convegno internazionale dedicato al teatro musicale, con un focus su Puccini e il suo ruolo tra musica e immagine. L’evento si propone di analizzare come il compositore abbia integrato elementi visivi e sonori nelle sue opere, riflettendo sulla relazione tra musica, scena e memoria. Durante l’incontro, saranno presentate discussioni e contributi di esperti del settore.

“Passa morendo il suon, ma l’arte vive”. In queste parole si concentra l’essenza stessa del teatro musicale: il suono si consuma nell’istante dell’esecuzione, mentre l’opera continua a vivere nella memoria delle immagini, dei gesti, della scena. Da quest’armonia tra musica e riflessione prende forma il convegno internazionale di studi “Puccini visionario, tra musica e immagine”, in programma il 12 e il 13 marzo nella Sala Tremaglia del Teatro Donizetti di Bergamo. L’iniziativa, promossa dal Politecnico delle Arti di Bergamo, si inserisce nel progetto internazionale The Four Turandot – T4T, dedicato al centenario della prima rappresentazione di Turandot, datata 25 aprile 1926. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

