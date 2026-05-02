Il rigore di Padova scatena un vespaio di polemiche | Lorenzo Insigne non le manda a dire

A Padova si sono accese polemiche dopo la partita in cui il Pescara potrebbe aver compromesso le proprie possibilità di salvezza. La gara si è conclusa con la sconfitta al 94' di un rigore sbagliato dal team ospite, con il punteggio fermo sullo 0-0. Con una sola giornata ancora da disputare, la retrocessione sembra ormai vicina, anche se nulla è ancora deciso. Lorenzo Insigne ha commentato con durezza l'andamento dell'incontro.

A Padova si è forse consumata la retrocessione del Pescara. Nulla è ancora scolpito su pietra, mancando 90 minuti a fine regular season e potendo esserci alcuni incastri propizi a spedire i biancazzurri ai playout, ma la sconfitta al 94' con rigore sbagliato dal Delfino sullo 0-0 pesano come un.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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Temi più discussi: Padova-Pescara, Insigne e il caso del rigore non tirato: Basito da alcune dichiarazioni; Insigne in lacrime dopo il ko del Pescara con il Padova, il rigore non calciato diventa un caso; Lorenzo Insigne non tira il rigore. Russo sbaglia. Al 95' il Padova segna. Pescara sconfitto 1-0 e fermo a 34 punti in piena zona playout. La salvezza è appesa a un filo. L'uomo che col Napoli segnò su rigore contro la Juventus per il suo 100° gol, che visse il fa; Pescara, parla Insigne: Rigore non tirato? Basito da certe dichiarazioni.

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Pescara quasi retrocesso in Serie C, Lorenzo Insigne in lacrime dopo il rigore sbagliato da RussoLorenzo Insigne si siede in panchina con le lacrime agli occhi e la testa tra le mani. La sua scelta di non tirare il rigore pesa sul Pescara. derbyderbyderby.it

INSIGNE RISPONDE: “DECISIONI DI SQUADRA, NON CREIAMO CONFUSIONE” Ci sono episodi che pesano più di un risultato. E il rigore non tirato da Lorenzo Insigne in Pescara-Padova è diventato il centro di un acceso dibattito. Sul punteggio di 0-0, all’80 - facebook.com facebook

Lorenzo Insigne dice la sua su quanto accaduto a Padova e sul perché non ha calciato il rigore che poi è stato tirato e sbagliato da Russo. Con una stories sul proprio account Instagram ufficiale il capitano del Pescara scrive un lungo messaggio x.com