Il richiamo di Agrigento oltre i confini | 10 mila euro per invitare al voto chi vive lontano

L’ufficio elettorale del Comune di Agrigento ha approvato un impegno di spesa di 10 mila euro destinato a un’iniziativa rivolta ai cittadini che risiedono al di fuori del territorio. La somma riguarda un’azione volta ad incentivare la partecipazione alle prossime consultazioni amministrative previste per la fine di maggio. La decisione è stata comunicata ufficialmente in vista delle operazioni di voto.

L’ufficio elettorale del Comune di Agrigento ha formalizzato l’impegno di spesa per un passaggio fondamentale in vista delle prossime consultazioni amministrative di fine maggio. Per garantire il diritto di informazione ai cittadini che risiedono stabilmente fuori dai confini nazionali, Palazzo.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Notizie correlate

Leggi anche: È un buon momento per chi deve trasferirsi per lavoro, chi studia lontano da casa o chi vive da solo

Medici e prescrizioni contestate, dottoressa reggina multata per oltre 10 mila euroIl caso dei tetti di spesa sui farmaci prescritti interessa in particolare l'Asp di Reggio Calabria, con circa 300 professionisti a cui l'azienda ha...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Agrigento celebra il 25 Aprile, il prefetto Caccamo: Pace e libertà sono valori da difendere ogni giorno; Centoquattro impegni per la svolta di Agrigento: il piano concreto del Si può fare di Peppe Di Rosa; Elezioni Agrigento, Lillo Sodano non si candida ma sosterrà Luigi Gentile; Elezioni Amministrative Agrigento, Gentile su Sodano: un riconoscimento che mi onora.

Il richiamo di Agrigento oltre i confini: 10 mila euro per invitare al voto chi vive lontanoIl Municipio prepara il terreno per le prossime elezioni finanziando la spedizione delle cartoline informative agli elettori residenti all'estero, una fetta di elettorato che i quattro candidati sinda ... agrigentonotizie.it

Sicurezza e urne pulite: la stretta del prefetto su Agrigento e RiberaNuove zone presidiate contro la mala movida e pugno duro sull'abusivismo a San Leone. Appello ai partiti per una campagna elettorale corretta ... agrigentonotizie.it

Con #BorghidItalia alla scoperta di Racalmuto (Agrigento) città natale di Leonardo Sciascia. Oggi #2maggio ore 12.15 su #TV2000 Canale 28 157 Sky App #Play2000 ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo #borghi #borghiitaliani #borghitalia #borghipi - facebook.com facebook

Con #BorghidItalia alla scoperta di Racalmuto (Agrigento) città natale di Leonardo Sciascia. Oggi #2maggio ore 12.15 su #TV2000 Canale 28 157 Sky App #Play2000 @MarioPlacidini @Regione_Sicilia @comuni_anci @DiocesiAg @lamicodelpopolo x.com