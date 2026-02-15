Medici e prescrizioni contestate dottoressa reggina multata per oltre 10 mila euro

La dottoressa di Reggio Calabria è stata multata per oltre 10 mila euro a causa di prescrizioni mediche ritenute inappropriate. Le autorità sanitarie calabresi hanno contestato numerose ricette che superavano i limiti di spesa stabiliti, generando polemiche tra i medici di base. La vicenda si inserisce in un quadro di contestazioni crescenti sui controlli e le sanzioni in ambito medico.

Il caso dei tetti di spesa sui farmaci prescritti interessa in particolare l'Asp di Reggio Calabria, con circa 300 professionisti a cui l'azienda ha chiesto rimborsi per presunte irregolarità di inappropriatezza Continua a far discutere la situazione delle sanzioni e i richiami ai medici di base da parte delle Asp calabresi per prescrizioni "inappropriate" o eccedenti i tetti di spesa. Sul tema è intervenuto con una interrogazione urgente il consigliere regionale del Pd Giuseppe Falcomatà, che ha chiesto un confronto in aula con il commissario ad acta della sanità Occhiuto. Il fenomeno si registra in particolare nell'Asp di Reggio Calabria, dove a circa 300 medici sono state inviate contestazioni su presunte irregolarità sull'appropriatezza e quantità di farmaci prescritti.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

