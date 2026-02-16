È un buon momento per chi deve trasferirsi per lavoro chi studia lontano da casa o chi vive da solo

Certo, i prezzi delle case sono aumentati negli ultimi anni. Ma nel 2026 le agevolazioni per l'affitto sono confermate: valgono per alcune persone in situazioni specifiche I prezzi delle case aumentano, mentre gli stipendi restano al palo. Non è un mistero che per una fetta crescente di giovani europei l'accesso a un alloggio dignitoso è diventata una faccenda complicata, negli ultimi anni. Spesso l'affitto può essere un azzardo economico poco sostenibile. A voler guardare al lato buono delle cose, però, anche per il 2026 continuano a esistere diversi strumenti di sostegno legati all'affitto per alcune persone in situazioni specifiche.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

