Spoltore contro la Regione sulla Nuova Pescara | Sconcertati dalla mancanza di rispetto verso 80mila cittadini

La decisione della Regione di non coinvolgere i cittadini nella gestione della Nuova Pescara ha scatenato l’indignazione a Spoltore. I residenti si sentono trascurati e accusano i vertici regionali di superficialità e indifferenza. Il Comune parla di mancanza di rispetto nei confronti di circa 80mila persone, dopo aver assistito a decisioni prese senza ascolto né confronto. È una polemica che mette in luce le divisioni tra amministrazione locale e Regione.

L’atto cui si riferiscono i due, che è praticamente identico a quello poi approvato anche dal consiglio comunale di Montesilvano, è la delibera con cui il Comune ha detto “sì” allo stop del processo di fusione chiedendo alla Regione di abrogare la legge regionale. Per Spoltore ci sarebbero “pesanti e insormontabili” criticità in quel processo che ad oggi, oltre ai problemi sugli accorpamenti dei servizi, si starebbe portando avanti come una vera e propria “fagocitazione” nei loro confronti e che per questo se portata a termine, cancellerebbe l’identità del territorio. Queste quindi le dichiarazioni che Trulli e Matricciani rivolgono a Marsilio e Sospiri dopo quanto dichiarato in occasione della conferenza convocata proprio per fare il punto sull’andamento dell’iter di fusione in relazione al cronoprogramma previsto dalla legge regionale.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Il consiglio comunale di Spoltore ha deciso di dire no alla fusione con Pescara.

Gioventù Nazionale attacca il Comune di Spoltore, accusandolo di aver compiuto atti illegittimi sulla Nuova Pescara.

