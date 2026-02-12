Spoltore contro la Regione sulla Nuova Pescara | Sconcertati dalla mancanza di rispetto verso 80mila cittadini
La decisione della Regione di non coinvolgere i cittadini nella gestione della Nuova Pescara ha scatenato l’indignazione a Spoltore. I residenti si sentono trascurati e accusano i vertici regionali di superficialità e indifferenza. Il Comune parla di mancanza di rispetto nei confronti di circa 80mila persone, dopo aver assistito a decisioni prese senza ascolto né confronto. È una polemica che mette in luce le divisioni tra amministrazione locale e Regione.
L’atto cui si riferiscono i due, che è praticamente identico a quello poi approvato anche dal consiglio comunale di Montesilvano, è la delibera con cui il Comune ha detto “sì” allo stop del processo di fusione chiedendo alla Regione di abrogare la legge regionale. Per Spoltore ci sarebbero “pesanti e insormontabili” criticità in quel processo che ad oggi, oltre ai problemi sugli accorpamenti dei servizi, si starebbe portando avanti come una vera e propria “fagocitazione” nei loro confronti e che per questo se portata a termine, cancellerebbe l’identità del territorio. Queste quindi le dichiarazioni che Trulli e Matricciani rivolgono a Marsilio e Sospiri dopo quanto dichiarato in occasione della conferenza convocata proprio per fare il punto sull’andamento dell’iter di fusione in relazione al cronoprogramma previsto dalla legge regionale.🔗 Leggi su Ilpescara.it
