Il prof Maggi boccia Delia | Censurando la parola partigiano hai snaturato Bella Ciao Cose dell' altro mondo

Ieri, venerdì 1° maggio, Delia sul palco del Concertone di Roma in piazza San Giovanni in Laterano ha cantato 'Bella Ciao' e ha modificato il testo. La cantante siciliana in un passaggio ha sostituito il termine "partigiano" con "essere umano" e ha spiegato al termine dell'esibizione che «questa.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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