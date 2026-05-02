Concertone Bella Ciao riscritta | scoppia il caso Delia Bufera per l’addio al partigiano

Durante il Concertone del Primo Maggio a Roma, organizzato da Cgil, Cisl e Uil, la cantante siciliana ha eseguito una versione rivisitata di “Bella Ciao”. La reinterpretazione del brano simbolo della Resistenza italiana ha generato reazioni e discussioni tra il pubblico e sui social. La cantante ha deciso di lasciare il palco dopo aver concluso l’esibizione, suscitando ulteriori commenti e polemiche.

Sul palco del Concertone del Primo Maggio a Roma, l’evento promosso ogni anno da Cgil, Cisl e Uil, la cantante siciliana Delia ha reinterpretato “ Bella Ciao ”, brano diventato simbolo della Resistenza italiana. Fin qui nulla di insolito, se non fosse per una modifica destinata a far discutere: nella sua versione, la parola “partigiano” è stata sostituita con “essere umano”. Una variazione apparentemente minimale, ma dal forte peso simbolico, che ha immediatamente acceso il dibattito. La rivolta sui social: “Snaturato un simbolo”. Nel giro di pochi minuti, le piattaforme social si sono riempite di commenti indignati. Molti utenti hanno contestato quella che viene percepita come una riscrittura ideologica di un brano storico, legato a un preciso contesto e a una memoria collettiva ben definita.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Concertone, “Bella Ciao” riscritta: scoppia il caso Delia. Bufera per l’addio al “partigiano” Notizie correlate Leggi anche: Solito Concertone rosso tra Bella Ciao, Flotilla e “landinate”. Bufera su Delia che cancella la parola “partigiano” Delia canta ‘Bella Ciao’ al Concertone ma ‘cancella’ partigiano: è polemica(Adnkronos) – Delia, sul palco del Concertone di Roma in piazza San Giovanni in Laterano, canta 'Bella Ciao'. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Al Concertone Delia canta Bella Ciao, ma 'partigiano' diventa 'essere umano', rivolta social; Stravolgere Bella ciao: quando l’ignoranza diventa spettacolo; Delia canta Bella Ciao al Concertone ma modifica il testo e partigiano scompare; Primo maggio, il concertone. Partigiano diventa essere umano: si scatena la polemica (inutile) su Bella Ciao | Libero Quotidiano.it. Concertone, Bella Ciao riscritta: scoppia il caso Delia. Bufera per l’addio al partigianoLa cantante sostituisce il termine simbolo della Resistenza con essere umano. Pioggia di critiche online. La replica: Scelta per parlare al presente ... ilgiornale.it Bella Ciao modificata al concertone del Primo Maggio, Delia: «I partigiani sono esseri umani, il passato è passato»Come spesso accade, il concerto del Primo Maggio a Roma lascia dietro di sé qualche polemica. Stavolta a far discutere è stata Delia, che ha cantato Bella ... leggo.it "Cambio delle parole di 'Bella Ciao' Non è che non ho voluto prendere una posizione, ho voluto allargare questa posizione, perché i partigiani sono esseri umani" - facebook.com facebook Bella Ciao la cantano in tutto il mondo in italiano e Partigiano resta Partigiano, non quello che conviene per garantirsi la carriera. #Delia x.com