Il pescarese Matteo Dagasso eletto Mvp del turno infrasettimanale dalla Lega Serie B

Il pescarese Matteo Dagasso è stato scelto come MVP del turno infrasettimanale dalla Lega Serie B. Alla sua prima partita da titolare con la nuova maglia, ha segnato i suoi primi gol e ha contribuito alla vittoria della squadra. La giornata ha visto anche altre novità e cambi di formazione, mentre il giocatore ha mostrato un buon rendimento nel suo debutto ufficiale.

Prima da titolare e primi gol con la nuova maglia per un freschissimo ex biancazzurro. La giornata n. 28 di campionato, quella con il record di gol in cadetteria per la stagione corrente, ha consacrato il talento del pescarese Matteo Dagasso, eletto il migliore del turno dalla Lega Serie B a connotare una crescita costante e prepotente per un talento del nostro calcio, ormai già perno dell'Under 21 di Silvio Baldini. Matteo Dagasso è stato di gran lunga il miglior calciatore del turno infrasettimanale della Serie B. I dati "powered by Opta" dicono che il calciatore del Venezia è uno degli unici due, con l'ex compagno Antonio Di Nardo, ad aver trovato due gol nell'ultima giornata di campionato.