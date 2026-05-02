Il padre di Khvicha Kvaratskhelia ha dichiarato che è stata una scelta del giocatore lasciare il Napoli, sottolineando che non c'è riconoscimento più grande di essere chiamato “Kvaradona”. La partenza del calciatore avvenuta nel gennaio 2025 ha suscitato molte discussioni, ma il suo periodo con la squadra campana resta ricordato con affetto dai tifosi. Parole che aggiungono un nuovo capitolo alla storia di un talento che ha lasciato il segno.

Kvaradisiaco. Parlare del periodo di Khvicha Kvaratskhelia al Napoli fa evocare dolci ricordi, nonostante un addio tanto discusso nel gennaio 2025. La squadra di Antonio Conte era in piena lotta per lo scudetto e l'attaccante georgiano venne ceduto al Psg. Le cose poi sono andate bene per entrambe le parti. Il Napoli ha vinto lo scudetto, il Psg ha conquistato il triplete. Kvaratskhelia si è subito imposto tra i giocatori migliori di Luis Enrique, segnando anche in finale contro l'Inter. Il papà Badri ha rilasciato un'intervista parlando proprio del periodo di Khvicha al Napoli al giornale georgiano Kvris Palitra: «Il trasferimento a Parigi è stato deciso nel giro di un mese.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Il papà di Kvaratskhelia: «Ha deciso lui di andare via dal Napoli. Ma non c'è complimento migliore di Kvaradona»

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