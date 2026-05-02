Il Papa americano e lo scontro senza precedenti con il tycoon

Un personaggio americano ha attirato l'attenzione con una serie di immagini e dichiarazioni che hanno suscitato reazioni intense. Dopo aver pubblicato foto in cui si mostrava vestito da Papa e come Gesù, ha rivolto un attacco diretto al leader religioso, caratterizzato da toni molto duri e da una determinazione nel mantenere la propria posizione ostile. La vicenda ha generato un'ampia discussione pubblica, senza precedenti per intensità.

Prima le foto vestito da Papa, poi quelle in cui si raffigurava come Gesù, quindi l'attacco diretto al Pontefice, senza precedenti per la virulenza, le parole usate, la caparbietà nel ribadire la sua ostilità. Gli attacchi del presidente americano Donald Trump a Leone XIV sono, senza dubbio, una delle note salienti di questo anno di pontificato. Il tycoon aveva espresso giudizi negativi anche contro Francesco ma all’epoca era solo il candidato repubblicano e non ricopriva il delicato ruolo di guidare una delle maggiori potenze della terra. Con Leone la posta sembra essersi alzata, proprio a causa di questa insistenza di Prevost nella ricerca della pace.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il Papa americano e lo scontro senza precedenti con il tycoon Notizie correlate Leggi anche: Papa Leone, l’americano anti tycoon Leggi anche: Scontro Trump-Leone XIV: così il Papa, citando il Congresso Usa, ha spostato il conflitto con il tycoon sul piano politico Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La domanda al Papa sui Mondiali di calcio: Per chi tiferei tra Usa e Perù?. La riposta è diventata virale; Leone XIV: sostengo chi combatte contro la pena di morte, negli Usa e nel mondo; Il web scopre il papa, ma perché c’è un cattivo; La rivelazione di Sorgi: Papa Leone è un elettore repubblicano. Trump ha detto una fesseria. Trump-Leone XIV: ecco come potrebbe evolversi il rapporto tra il presidente Usa e il PapaLa nomina di un vescovo critico della Casa Bianca rischia di riaccendere le tensioni tra il presidente americano e la Conferenza episcopale degli Usa sul tema migratorio ... panorama.it Il Papa americano e lo scontro senza precedenti con il tycoonPrima le foto vestito da Papa, poi quelle in cui si raffigurava come Gesù, quindi l'attacco diretto al Pontefice, senza precedenti per la virulenza, le parole ... gazzettadelsud.it Quando la politica alza i toni, il Papa sceglie la fermezza pacata. Lo scontro tra Donald Trump e Leone XIV segna uno dei passaggi più tesi di questo pontificato: da una parte gli attacchi del presidente americano, dall’altra gli appelli del Pontefice contro la gue - facebook.com facebook 20 aprile Grande affluenza venerdì a Siena all'incontro su Papa #LeoneXIV visto da vicino con cardinale #Lojudice e @FazziniLorenzo responsabile editoriale LEV: un'occasione preziosa per conoscere meglio la spiritualità del Papa americano. x.com