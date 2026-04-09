Papa Leone l’americano anti tycoon

Il 9 aprile 2026, a Roma, si è tenuta una cerimonia che ha visto confrontarsi due figure molto diverse tra loro. Da un lato, un uomo con un carattere estroverso e deciso, dall’altro, un altro che si presenta più riservato e riflessivo. La differenza tra le due personalità ha attirato l’attenzione di chi seguiva l’evento, creando un contrasto evidente tra i protagonisti.

Roma, 9 aprile 2026 – Diciamo che più diversi non potrebbero essere. Esagerato, spaccone, altitonante l’uno; misurato, attento alle virgole, all’apparenza modesto l’altro. Donald Trump e Robert Prevost sembrano fatti apposta per non piacersi. Due linguaggi agli antipodi, due modi di esprimersi, due universi, due culture e da qualche mese anche due scenari differenti nelle rispettive agende. Nonostante che nel 2016, 2020 e 2024 i cattolici americani avessero votato in maggioranza repubblicano, nonostante siano cattolici pezzi da novanta dell’amministrazione (Vance, Rubio e altri), papa Leone, primo papa a Stelle e strisce della storia, è ormai in patria il vero oppositore alla presidenza Usa (vista anche l’afonia democratica). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Papa Leone, l’americano anti tycoon Leggi anche: Sport e musica anti Trump, attacchi durante Superbowl e Olimpiadi. L’Ira del tycoon: “Spettacolo terribile” Leggi anche: Il soft power americano anti Europa Temi più discussi: Papa Leone: da Trump minaccia inaccettabile. Chiunque scriva ai propri politici per chiedere che si lavori per la pace; Il Papa: inaccettabile la minaccia contro tutto il popolo iraniano; Il papa americano contro Trump che vuole cancellare gli iraniani: Minacce inaccettabili: non solo illegali, ma immorali; Il papa americano contro Trump, Leone XIV: Inaccettabili le minacce al popolo dell’Iran · LaC News24. Papa Leone, l’americano anti tycoonEsagerato, spaccone, altitonante l’uno; misurato, attento alle virgole, all’apparenza modesto l’altro. Donald Trump e Robert Prevost sembrano fatti apposta per non piacersi ... quotidiano.net Il ruggito di Papa Leone contro Trump. La tregua in Iran e lo scontro tra americaniSolo pochi giorni fa il primo Papa americano aveva fatto sapere di aver parlato con Trump per porre fine al conflitto in Iran, mentre il Presidente sosteneva di non volere una tregua. ilriformista.it Il Vaticano chiede di non lasciare solo Papa Leone XIV: abbiamo bisogno di «più voci» contro la guerra Leggi tutto qui : x.com Il viaggio di Papa Leone XIV in Spagna costerà 15 milioni di euro. Gli organizzatori prevedono un impatto economico di 100 milioni. - facebook.com facebook