Martedì 7 aprile, un post pubblicato su Truth da parte di Donald Trump ha minacciato l’Iran di cancellarlo dalla faccia della Terra se non avesse accettato l’ultimatum sulla riapertura dello Stretto di Hormuz. Nel frattempo, un intervento del Papa ha citato il Congresso degli Stati Uniti per spostare il confronto con l’ex presidente sul piano politico, commentando un conflitto che coinvolge anche questioni di sicurezza internazionale.

Martedì 7 aprile. “ Un’intera civiltà morirà stanotte, per non essere mai più riportata in vita”. Con un agghiacciante post su Truth Donald Trump minaccia l’Iran di cancellarlo dalla faccia della Terra se non accetterà l’ultimatum sulla riapertura dello Stretto di Hormuz. In quel momento Papa Leone XIV è a Castel Gandolfo. Poche ore dopo esce con fare grave da villa Barberini, chiama i giornalisti appostati in zona e pronuncia le parole che segneranno una svolta nei rapporti tra la Casa Bianca e la Santa sede. “Oggi c’è stata questa minaccia contro tutto il popolo iraniano – dice -. Questo non è accettabile. Qui ci sono questioni di diritto internazionale, ma molto di più c’è una questione morale”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scontro Trump-Leone XIV: così il Papa, citando il Congresso Usa, ha spostato il conflitto con il tycoon sul piano politico

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