Scoperta un'opera nascosta di Gaudì | lo chalet vicino Barcellona è ufficialmente attribuito al maestro catalano

Nel centenario della sua scomparsa, è stata confermata l'attribuzione a Gaudì di un'opera finora sconosciuta, lo Xalet del Catllaràs, uno chalet situato tra i boschi montani a circa un'ora da Barcellona. L'edificio, che era stato mantenuto segreto fino a ora, è stato identificato come parte del lavoro del noto architetto catalano. La scoperta è stata ufficializzata recentemente.

Nel centenario dalla sua morte è stata ufficialmente attribuita a Gaudì un'opera nascosta, lo Xalet del Catllaràs, uno chalet immerso nei boschi montani ad un'ora da Barcellona.