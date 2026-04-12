Tra il 16 aprile e il 29 agosto 2026, l’arte di Antonio de Curtis, conosciuto come Totò, sarà protagonista di un evento a New York. La città ospiterà una mostra dedicata al celebre attore e comico italiano, celebrando la sua influenza nel panorama culturale internazionale. L’esposizione intende mettere in luce aspetti inediti del suo lavoro e del suo ruolo nel mondo dello spettacolo.

L’eredità artistica di Antonio de Curtis farà tappa nell’iconica metropoli americana tra il 16 aprile e il 29 agosto 2026. La mostra intitolata Totò e la sua Napoli si terrà presso l’Italian American Museum di New York, inserendosi in un percorso celebrativo di respiro globale che commemora i 2500 anni della fondazione della città partenopea. Il progetto espositivo, che vede la cura di Alessandro Nicosia e Marino Niola, nasce come un ponte culturale tra la Campania e il mondo, sfruttando la figura dell’attore per consolidare i legami transoceanici. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione del Comitato Nazionale Neapolis 2500 e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con il supporto operativo di C.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - New York celebra Totò: viaggio inedito nel genio del Principe a NY

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