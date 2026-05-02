Nel campionato di Serie B, il tecnico Stroppa ottiene il suo quarto voto massimo grazie a una prestazione convincente. Il Pescara subisce un rigore che crea confusione in campo. Il Venezia conquista la promozione in Serie A con un pareggio contro lo Spezia, mentre il Frosinone sale al secondo posto dopo aver battuto 1-0 la Juve Stabia. La classifica si muove con risultati significativi in questa giornata.

La 37ª giornata di Serie B vede il Venezia pareggiare contro lo Spezia e guadagnarsi la promozione in Serie A. Cade il Monza in trasferta a Mantova, 3-2 il punteggio finale. Ne approfitta il Frosinone che vince 1-0 sul campo della Juve Stabia e si prende il secondo posto in classifica. Nella sfida salvezza tra Padova e Pescara i protagonisti sono Alessandro Sorrentino e Christian Pastina. Il portiere dei padroni di casa para il rigore a Russo e in pieno recupero è il difensore a regalare tre punti di vitale importanza. Ecco tutti i promossi e i bocciati dell'ultimo turno. Sulla straordinaria cavalcata del Venezia si è detto tutto, restano da evidenziare solo sfumature, curiosità, spunti di riflessione.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il pagellone della Serie B: quarto capolavoro di Stroppa, 10. Pescara, 11 metri di corto circuito

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