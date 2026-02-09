Il Venezia vince uno scontro diretto e si prende la vetta della Serie B. In trasferta, i veneti battono il Frosinone e salgono a +3 sui rivali. La squadra di Tudor fa un passo decisivo verso la promozione, mentre il Frosinone perde terreno. La corsa alla A si fa più interessante.

La 23ª giornata di Serie B vede il Venezia espugnare il campo del Frosinone, diretta concorrente per il primo posto in classifica. Decisiva l'autorete di Cittadini e il gol di Doumbia. Resta in scia il Monza, che batte in rimonta l'Avellino. Nella parte bassa della classifica perde ancora la Reggiana, che esonera Davide Dionigi. Al suo posto Lorenzo Rubinacci. Ecco tutti i promossi e i bocciati dell'ultimo turno. Otto come i successi consecutivi della squadra di Giovanni Stroppa, che ha tutto per andare in A col primo posto. Lo ha dimostrato anche in uno scontro diretto complesso, in cui il Venezia si è trovato a subire un ottimo Frosinone per poi ribaltarlo con la forza (tecnica, fisica, mentale e di organizzazione) che hanno solo le grandi squadre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il pagellone della Serie B: Venezia in fuga per la A, 8. Rinascita Samp, 7

Ecco il pagellone della Serie B: il Venezia si distingue con un 8,5, grazie a un gioco solido e convincente.

Nel campionato di Serie B, il Venezia riparte alla grande con un 7 in pagella collettivo, mentre il Cesena si rovina con un'insufficienza da 5.

