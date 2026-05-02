Il padre di Kvaratskhelia ha dichiarato che il giocatore non ha un agente e che l’ex rappresentante non è più coinvolto nella sua gestione. Nel frattempo, il calciatore sta attirando l’attenzione internazionale grazie alle sue prestazioni, anche se già in passato aveva mostrato qualità tecniche e mentalità. La semifinale di Champions ha portato il suo nome sotto i riflettori e ha confermato la crescita del suo ruolo in campo.

Khvicha Kvaratskhelia ormai sta incantando il mondo. Non che prima non avesse già dato prova della sua tecnica e della sua forza (anche mentale), però è pure vero che farlo in Semifinale di Champions è ben altro. Sono 10 i gol in questa stagione nella massima competizione europea, tra cui tra l’altro almeno 7-8 sono giocate pazzesche. Tiri a giro, sterzate, progressioni di forza. È la cifra del georgiano che pure qualcuno criticava a Napoli dimostrando eufemisticamente una leggera miopia. Ad oggi Kvara è ancora una volta un sicuro pretendente al Pallone d’Oro o comunque si classificherà ancora in più in alto. I media georgiani di Kviris Palitra che avevano già sentito il padre di Kvara (Badri ndr) nell’aprile del 2023 – quando era al Napoli – lo hanno ricontattato per tirare le somme della sua crescita.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il padre di Kvaratskhelia: “Kvicha non ha un agente, Jugheli non c’è più”

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