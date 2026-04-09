Khvicha Kvaratskhelia ha segnato il secondo gol nel match di Champions tra Psg e Liverpool, conclusosi con il risultato di 2-0. In questa partita, ha realizzato più reti rispetto a quelle segnate in Ligue 1, confermandosi come un giocatore decisivo nelle grandi serate europee. La sua presenza si è fatta notare, contribuendo alla vittoria della squadra.

Khvicha Kvaratskhelia ha segnato il 2-0 nel match di Champions tra Psg e Liverpool, concluso proprio con questo risultato. Il ritorno dei quarti di finale sarà ad Anfield e il georgiano spera di poter raggiungere la seconda finale di Champions consecutiva con la sua squadra. Ancora una volta, l’ex Napoli è stato decisivo, come quando è subentrato con il Chelsea. Kvaratskhelia decisivo in Champions. L’Equipe scrive: Decisivo non appena la partita si accende: Khvicha Kvaratskhelia ha ancora una volta illuminato il match, contro il Liverpool. Kvara non ha nulla del fanfarone o del provocatore: assiste semplicemente, come tutti, all’esecuzione del suo talento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’Equipe: “Kvaratskhelia si conferma un giocatore dalle grandi serate, in Champions ha più gol che in Ligue 1”

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