Il nuovo cane di William e Kate è un cocker spaniel di nome Otto

William e Kate hanno recentemente accolto un nuovo membro nella loro famiglia, un cocker spaniel di un anno chiamato Otto. La prima immagine del cane è stata condivisa sui social media, mostrando il nuovo animale domestico. Otto si aggiunge agli altri animali già presenti nella loro residenza. La notizia è stata diffusa attraverso i canali ufficiali della coppia.

Il principe William e Kate Middleton hanno un nuovo cane. Si chiama Otto ed è un cocker spaniel di un anno: ecco la sua prima foto social.🔗 Leggi su Fanpage.it

The Princess of Wales has a new puppy – everything we know about the family’s furry new addition

Notizie correlate

Leggi anche: Il primogenito di William e Kate avrebbe dovuto chiamarsi diversamente. Il nome prediletto da William e Kate rivelato in un nuovo libro

William e Kate festeggiano l’anniversario col nuovo ritratto: a piedi nudi sul prato con figli e caneIl principe William e Kate Middleton hanno festeggiato ieri i 15 anni di matrimonio e per l'occasione hanno condiviso sui social un inedito ritratto...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Kate Middleton e il principe William svelano il nome del loro nuovo cane (dolcissimo); William Raineri, nuovo romanzo e doppia presentazione a Brescia; Kate e William, la foto (che rompe il protocollo) per festeggiare i 15 anni di matrimonio; William e Kate festeggiano l'anniversario col nuovo ritratto: a piedi nudi sul prato con figli e cane.

Le foto del nuovo cane di Kate Middleton e il principe William (che ha un nome dolcissimo)Il principe e la principessa del Galles hanno rivelato il nome del loro nuovo cane: Otto, un cocker spaniel cioccolato proveniente da una cucciolata della loro cagnolina Orla. Kensington Palace ha ann ... elle.com

William e Kate festeggiano l’anniversario col nuovo ritratto: a piedi nudi sul prato con figli e caneIl principe William e Kate Middleton hanno festeggiato ieri i 15 anni di matrimonio e per l'occasione hanno condiviso sui social un inedito ritratto di ... fanpage.it

William-Adolphe Bouguereau (1825–1905), Omero e la sua guida, 1874. Olio su tela, 208,9 x 142,8 cm. Milwaukee Art Museum. - facebook.com facebook

In occasione del suo undicesimo compleanno, William e Kate Middleton dedicato un dolce messaggio alla figlia Charlotte x.com