Il nome del primogenito di William e Kate avrebbe potuto essere diverso, secondo un nuovo libro che svela i loro desideri initiali. In passato, i genitori avevano scelto il nome George, ma la loro prima scelta era un’altra. Quando nacque il bambino, il 22 luglio 2013, i media già parlavano di un possibile cambio di nome, che poi non si è mai concretizzato.

Sono passati quasi tredici anni dal giorno in cui veniva al mondo il principe George. Una data passata alla storia, essendo il bambino il futuro re del Regno Unito. La ressa dei fotografi fuori dalla Lindo Wing del St Mary’s Hospital di Paddington, l’annuncio da Buckingham Palace, William e Kate in posa per le foto di rito con il loro primogenito: immagini che sono impresse nella memoria e che segnano uno dei momenti più belli della storia recente dei Windsor. Il principe George (che non doveva chiamarsi George). La scelta del nome non fu, però, annunciata subito. Al contrario, il mondo dovette aspettare il 24 luglio 2013 – undici giorni dopo – per sapere che il futuro monarca era stato chiamato George Alexander Louis. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il primogenito di William e Kate avrebbe dovuto chiamarsi diversamente. Il nome prediletto da William e Kate rivelato in un nuovo libro

Leggi anche: William e Kate: il loro nuovo palazzo a Windsor svelato!

Kate Middleton e William, il nuovo annuncio del PalazzoIl Palazzo ha annunciato la partecipazione congiunta di Kate Middleton e William a un evento pubblico di rilevanza.

A jolly couple full of love—Prince William and Princess Catherine. #shorts #princess #princewilliam

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.