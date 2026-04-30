William e Kate festeggiano l'anniversario col nuovo ritratto | a piedi nudi sul prato con figli e cane

Il principe William e Kate Middleton hanno celebrato il loro quindicesimo anniversario di matrimonio condividendo un nuovo ritratto di famiglia sui social media. Nell'immagine, sono ritratti a piedi nudi sul prato, con i figli e il cane, in un momento che li mostra in modo informale e naturale. La foto è stata pubblicata per commemorare questa ricorrenza e rappresenta un ricordo speciale per loro.

Il principe William e Kate Middleton hanno festeggiato ieri i 15 anni di matrimonio e per l'occasione hanno condiviso sui social un inedito ritratto di famiglia. Niente formalità o abiti bon-ton, hanno posato a piedi nudi tra i prati con figli e cane.🔗 Leggi su Fanpage.it

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, . Quindici anni fa il loro “sì” faceva sognare il mondo intero. Oggi, dopo gioie, responsabilità, momenti difficili e una famiglia meravigliosa costruita insieme, William e Kate restano una delle coppie più a - facebook.com facebook