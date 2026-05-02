Il Newcastle finisce per perdere la corsa intaccando le speranze europee del Brighton

Il Newcastle ha perso una partita importante, influenzando le possibilità del Brighton di qualificarsi per le competizioni europee. La sconfitta è avvenuta in un contesto di discussioni e reazioni sui social network, dove si sono moltiplicate le opinioni dei tifosi. La sconfitta ha avuto ripercussioni sulla classifica, ridimensionando le chance di entrambe le squadre di ottenere obiettivi stagionali significativi.

2026-05-02 18:24:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il Newcastle United ha concluso la serie di quattro partite senza vittorie in Premier League battendo Brighton e Hove Albion 3-1, intaccando le ambizioni europee dei Seagulls e bandendo ogni persistente preoccupazione di retrocessione per i Magpies. Dopo quattro sconfitte consecutive per un solo gol, il Newcastle aveva un disperato bisogno di fermare il marciume, con il vantaggio sul Tottenham terzultimo di otto punti non del tutto comodi e l’allenatore Eddie Howe sotto pressione. Hanno fatto un inizio poco convincente, con Nick Pope che ha realizzato una bella parata per negare Jack Hinshelwood e l’impressionante Carlos Baleba che ha colpito la traversa per il Brighton.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Il Newcastle finisce per perdere la corsa intaccando le speranze europee del Brighton Newcastle-Barcellona 1-1: gol e highlights | Champions League Notizie correlate Tonali Juve, il tecnico del Newcastle sul suo futuro: «Lasciate perdere le chiacchiere. La verità è che…»di Redazione JuventusNews24Tonali Juve, il tecnico del Newcastle sul suo futuro: «Lasciate perdere le chiacchiere. Pronostici Newcastle-Brighton: il segno GOAL la fa da padroneNewcastle-Brighton, tutte le dritte sulla gara di Premier League: novità importanti da ambo le parti La volontà di centrare i punti che ancora... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Arsenal-Newcastle: i Gunners cercano il riscatto per tenere viva la Premier; Il Chelsea Sta Per Eguagliare Un Record Negativo Che Dura Da Oltre 30 Anni 22/04/2026. Yamal all'ultimo respiro, tra Newcastle e Barcellona finisce 1-1NEWCASTLE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Finisce 1-1 la sfida tra Newcastle e Barcellona, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Al gol di Barnes all’86’ risponde Lamine Yamal ... iltempo.it Il Newcastle regge mezz'ora, ma il Barcellona ne fa 7 e va ai quarti. Tonali, Italia in ansiaNove gol, quattro infortuni (fra i quali quello di Tonali, che tiene in apprensione la Nazionale), tante giocate e anche annessi errori: al Camp Now Barcellona-Newcastle finisce 7-2. I blaugrana ... tuttomercatoweb.com