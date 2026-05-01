Pronostici Newcastle-Brighton | il segno GOAL la fa da padrone

Nella sfida di Premier League tra Newcastle e Brighton, il pronostico più diffuso indica il segno GOAL come possibile risultato. Le due squadre si affrontano con intenzioni diverse e hanno mostrato una certa propensione a segnare durante le ultime partite, rendendo questa opzione tra le più considerate dagli appassionati e dagli analisti. Le novità nelle formazioni e le statistiche recenti contribuiscono a rendere questa partita particolarmente interessante per gli appassionati di scommesse.

Newcastle-Brighton, tutte le dritte sulla gara di Premier League: novità importanti da ambo le parti La volontà di centrare i punti che ancora mancano per la matematica salvezza da una parte, il sogno di acciuffare un posto in Europa che avrebbe del clamoroso dall’altra: Newcastle e Brighton si sfidano al St James’ Park reduci da periodi di forma completamente diversi. (Ansa Foto) – IlVeggente.it L’ultimo KO contro l’ Arsenal ha portato a quattro il numero di sconfitte consecutive rimediate da Tonali e compagni, ora ad otto punti di distanza dal Tottenham terzultimo: cuscinetto tuttora solido, ma ancora da cementare in un finale di stagione tutt’altro che scintillante.🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici Newcastle-Brighton: il segno GOAL la fa da padrone Notizie correlate Newcastle-Brighton (sabato 02 maggio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronosticiLa stagione del Newcastle si sta concludendo in modo deludente, tanto è vero che i Magpies a quattro giornate dalla fine (12 punti in palio) non sono... FA Cup: Aston Villa, Brighton e Burnley eliminate, agli ottavi sarà Newcastle-CityBirmingham (Gran Bretagna) 16 febbraio 2026 - Si entra nella fase finale di questa FA Cup, si restringe a sedici il numero di squadre in corsa per il... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Pronostico Newcastle United - Brighton & Hove Albion: analisi e quote; Pronostico Newcastle United - Brighton - Premier League; Pronostico Newcastle-Brighton 2 Maggio 2026: 35ª Giornata di Premier League; Pronostico Newcastle - Brighton: 2 Maggio 2026 ?. Pronostici Newcastle-Brighton: il segno GOAL la fa da padroneNewcastle-Brighton, tutte le dritte sulla gara di Premier League: novità importanti da ambo le parti. Lo scenario. ilveggente.it Pronostico Newcastle vs Brighton – 2 Maggio 2026Nel cuore del Premier League, il 2 Maggio 2026 alle 16:00, il St. James' Park farà da cornice a Newcastle - Brighton. Una sfida che promette intensità e ... news-sports.it Roberto De Zerbi trova la prima vittoria sulla panchina del Tottenham. Dopo la sconfitta con il Sunderland e il pareggio con il Brighton, arrivano 3 punti pesantissimi contro il fanalino di coda Wolverhampton. La decide Palhinha a otto minuti dalla fine, più un so - facebook.com facebook