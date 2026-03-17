Tonali Juve il tecnico del Newcastle sul suo futuro | Lasciate perdere le chiacchiere La verità è che…

Il tecnico del Newcastle ha commentato le voci sul suo possibile trasferimento alla Juventus, invitando a ignorare le speculazioni e concentrarsi sui fatti concreti. Ha dichiarato che le discussioni sul suo futuro sono infondate e che preferisce non alimentare ulteriori rumors. La sua posizione rimane chiara e senza ambiguità, senza entrare nel merito di eventuali trattative o interessamenti ufficiali.

Tonali Juve, il tecnico del Newcastle sul suo futuro: «Lasciate perdere le chiacchiere. La verità è che.». Le parole di Eddie Howe. Il futuro di Sandro Tonali continua a essere uno dei temi più caldi del calciomercato internazionale, con la Juventus che lo ha eletto a grande sogno per l’estate 2026. Tuttavia, alla vigilia del cruciale match di Champions League contro il Barcellona, il tecnico del Newcastle Eddie Howe ha voluto allentare le voci il sul proprio fuoriclasse, spegnendo momentaneamente le sirere dei club interessati, tra cui figurano anche Arsenal e Manchester United. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata L’allenatore dei Magpies ha sottolineato la professionalità e l’attaccamento alla maglia dell’ex milanista, cercando di isolarlo dai rumors mediatici: « La persona che conta di più è Sandro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tonali Juve, il tecnico del Newcastle sul suo futuro: «Lasciate perdere le chiacchiere. La verità è che…» Articoli correlati Tonali Juventus, il tecnico del Newcastle lo blinda. Le sue parole sul futuro del grande sogno del mercato bianconeroOsimhen Juventus: dal legame con Del Piero all’ammirazione per i bianconeri, il grande colpo di mercato è possibile? La verità André Juventus, i... Tonali Juve: c’è una possibilità che lasci il Newcastle e i bianconeri possono prenderlo a questa condizione. Tutte le newsdi Redazione JuventusNews24Tonali Juve: c’è una possibilità che il centrocampista azzurro lasci il Newcastle. Altri aggiornamenti su Tonali Juve Temi più discussi: Juve-Tonali, l'agente punta alla Premier: Dopo il Mondiale potrebbero cercarlo City o Arsenal; Tonali uomo mercato: dallo United a Juve e Real, tutti in fila; Quale futuro per Tonali? I possibili scenari tra Juventus, Real Madrid e Premier League; Calciomercato, Tonali conteso: il Real Madrid sfida la Juventus. Tonali Juve, il tecnico del Newcastle sul suo futuro: «Lasciate perdere le chiacchiere. La verità è che…». Le parole di Eddie HoweIl futuro di Sandro Tonali continua a essere uno dei temi più caldi del calciomercato internazionale, con la Juventus che lo ha eletto a grande sogno per l’estate 2026. Tuttavia, alla vigilia del ... juventusnews24.com Il regno breve di Spalletti alla Juventus garantisce tre pilastri, perché Tonali rimane il suo obiettivoL'allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, pronto al rinnovo con la richiesta di soddisfare le sue richieste sul mercato e la soluzione del caso Vlahovic. L'uomo in più rimane Sandro Tonali ... sport.virgilio.it "La Juve deve rinnovare la spina dorsale e Tonali sarebbe l'ideale: è uno 'da Juventus'" -Parola di Claudio Marchisio #fblifestyle - facebook.com facebook #Marchisio: "Stand-by #Juve, #Tonali l’ideale. Ecco il vero numero nove per #Spalletti. In società..." x.com