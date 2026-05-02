Il match tra Como e Napoli si conclude senza gol, con un pareggio a reti inviolate. Durante la partita, il Napoli ha colpito un palo con Politano, ma non è riuscito a trovare la rete. La sfida si svolge nel contesto di un campionato molto combattuto, dove tra l’Inter e la conquista dello Scudetto c’è ancora un solo punto di differenza. La partita si è disputata il 2 maggio 2026.

Como, 2 maggio 2026 – Riflettori puntati sulla Champions League, per il Como un sogno, per il Napoli un obiettivo concreto, quasi un'esigenza: il primo tempo vede una spinta maggiore dei lariani, che prima di questo turno avevano 3 punti da recuperare alla Juventus quarta (e impegnata domani contro un Verona già retrocesso) e che ci provano con Douvikas e Diao, che sbattono rispettivamente su Rrahmani appostato sulla linea e sulla sagoma di Milinkovic-Savic (con la complicità dei due protagonisti, che forse avrebbero potuto fare qualcosa di più). In realtà, Diao sarà impreciso anche nel secondo tempo, graziando gli azzurri con un colpo di testa alto da ottima posizione.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Napoli si ferma al palo di Politano. A Como finisce 0-0. Fra l’Inter e la festa Scudetto c’è solo un punto

IL NAPOLI PUÒ DAVVERO VINCERE LO SCUDETTO #Napoli #Inter #Scudetto

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